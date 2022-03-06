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Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Российские операторы сотовой связи предупредили о спаме из-за рубежа с просьбами о помощи

Фото: Pixabay

Российские операторы сотовой связи предупредили граждан о новом виде мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний.

Отмечается, что злоумышленники звонят или отправляют SMS из-за рубежа и просят о помощи. «Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — сообщили эксперты.

Операторы сотовой связи подчеркнули, что обрабатывают нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Пользователей также призвали по возможности самим блокировать такие вызовы.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила автоводителей о новом способе мошенничества. Она заявила, что оставлять под лобовым стеклом номер своего телефона опасно — так злоумышленники могут использовать его, чтобы узнать данные о владельце. Распространенными схемами мошенничества специалист назвала звонки от «свидетелей или потерпевших» несуществующего ДТП, звонки под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов.

Марина Совина
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