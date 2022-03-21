Экономист описал будущее рубля

Экономист Беляев предрек курсу доллара снижение до 80 рублей

Рубль восстановит свои позиции по отношению к доллару, когда ситуация в мире нормализуется, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее российской валюты он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Состояние нашей экономики говорит о том, что при всех ее сложностях, свидетельств того, что рубль может рухнуть по отношению к доллару — нет. Его временное снижение — это целиком и полностью ажиотажный спрос, результат волнения, вызванного остро-негативными новостями», — объяснил экономист.

По его прогнозу, рубль не до конца восстановит свои позиции, то есть не вернется к изначальной отметке в 76 рублей за доллар, потому что было слишком большое и длительное снижение. «Но во всяком случае на 105 рублях за доллар, как по последним котировкам, вряд ли задержится. То есть он скорректируется до 90, а то и до 80 рублей за доллар», — считает Беляев.

21 марта рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже более чем на 3-6 процентов. Курс доллара снизился до 105,78 рубля, а евро — до 115,8 рубля.

