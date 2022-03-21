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Мэр Риги назвал День Победы «празднованием смерти»

Мэр Риги Стакис призвал запретить празднование Дня Победы в столице Латвии

Фото: РИА Новости

Мэр Риги Мартиньш Стакис призвал запретить в латвийской столице мероприятия в честь Дня Победы. Об этом градоначальник заявил в радиоэфире, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Стакис назвал мероприятия в честь Дня Победы «празднованием смерти» и подчеркнул, что им нет места в Риге.

Мэр также рекомендовал организаторам подобных мероприятий даже не подавать заявку на их проведение. По его словам, в том случае, если они захотят оспорить запрет в судебном порядке, городские власти все равно ограничат торговлю, использование звукового оборудования и запуск салюта у памятника в парке Победы.

16 марта сообщалось, что в Риге более сотни человек вышли на марш памяти Латышского легиона СС, разгромленного Красной армией в годы Великой Отечественной войны. В 2022 году мероприятие было официально запрещено местными властями, однако собравшиеся заявили, что колонна идет возложить цветы к памятнику Свободы.

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Алевтина Запольская
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