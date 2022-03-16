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В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС

Более 100 человек приняли участие в марше памяти Латышского легиона СС в центре Риги

Более 100 человек вышли на марш памяти Латышского легиона СС, разгромленного Красной армией в годы Великой Отечественной войны. Видеозапись шествия опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Марш памяти Латышского легиона СС ежегодно проходит в центре латвийской столицы 16 марта. Его участники ставят целью прославить действия коллаборационистов, которые 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией у города Остров в Псковской области.

В 2022 году мероприятие было официально запрещено городскими властями, но собравшиеся заявили, что колонна идет возложить цветы к памятнику Свободы. Ее возглавил лютеранский священник и лидеры консервативной партии «Национальное объединение». Шествие охраняла полиция.

Как отмечает Sputnik, в этот же день заявку на шествие подала организация Латвийский антинацистский комитет, однако рижская дума также отказала ему в проведении акции, опасаясь столкновений митингующих.

Ранее стало известно, что власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. В частности, руководство Вильнюса переименовало безымянный переулок, где находится российская дипломатическая миссия, в улицу Героев Украины. Улица Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Риге, теперь носит название Независимости Украины.

Алевтина Запольская
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