В России предложили расширить перечень системообразующих предприятий

РБК: правительство рассмотрит предложение расширить список системообразующих предприятий

Правительство рассмотрит возможность расширения перечня системообразующих предприятий, включив в него дизайн-бюро российской радиоэлектроники. Об этом в понедельник, 21 марта, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию один из собеседников, кабмину предлагается, в частности, изменить критерии отбора так, чтобы в список системообразующих предприятий можно было включить дизайн-центры «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разрабатывающие российские процессоры Baikal и «Эльбрус». Это позволит дизайн-центрам перевести на китайские фабрики производство с тайваньской TSMC, переставшей поставлять в Россию чипы из-за санкций.

Ранее сообщалось, что правительство России возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, действовавшую в 2020 году в качестве антикризисной меры. Согласно постановлению, участники программы не будут проходить обязательную оценку финансовой устойчивости, они также получат государственные гарантии для реструктуризации кредитов или получения новых, и субсидии на возмещение затрат.