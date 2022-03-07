В России возобновят господдержку системообразующих организаций

Правительство России возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, действовавшую в 2020 году в качестве антикризисной меры. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Документ стал частью пакета мер, предложенных правительством для поддержки российской экономики в условиях внешних санкций. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, участники программы не будут проходить обязательную оценку финансовой устойчивости, они также получат государственные гарантии для реструктуризации кредитов или получения новых, и субсидии на возмещение затрат.

6 марта Мишустин поручил Минэкономразвития до 9 марта внести в кабмин проект постановления об особенностях моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Также предполагается рассмотрение продления действий некоторых разрешений и лицензий. Данные меры должны помочь обеспечить устойчивость российской экономики и снизить нагрузку в условиях санкций.