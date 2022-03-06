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Минэкономразвития внесет в кабмин проект о моратории на проверки бизнеса

Премьер-министр Мишустин поручил до 9 марта внести проект о моратории на проверки бизнеса

Фото: Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание Минэкономразвития до 9 марта внести в кабмин проект постановления об особенностях моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщается на сайте правительства.

Также в проекте будет рассмотрено продление действий ряда разрешений и лицензий. По словам Мишустина, указанные меры необходимы для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

4 марта сообщалось, что Государственная Дума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения. В него, помимо моратория на проверки бизнеса, входят меры по упрощению получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму, а также предложение о кредитных каникулах как для физических, так и для юридических лиц. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов.

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Елизавета Новикова
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