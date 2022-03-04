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Госдума приняла проект о мерах поддержки бизнеса и граждан

Госдума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения России

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная дума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения, передает РИА Новости.

В него входит в том числе мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в текущем году. Также упрощается получение статуса участника свободной экономической зоны в Крыму: организация за его пределами должна иметь филиал или представительство на полуострове. Также Госдума одобрила предложение о кредитных каникулах как для граждан, так и для малого и среднего бизнеса.

Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов, сам заемщик уже не находится на каникулах, а взятый кредит не больше установленного правительством уровня.

Также в целом расширяются полномочия правительства. Кабмин сможет оперативно повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения об индексации. Кроме того, в этом году правительство сможет устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, иных выплат и гарантий для отдельных категорий граждан.

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Платон Щукин
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