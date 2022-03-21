Найден способ сделать российские стройки быстрее и дешевле

В Москве заявили, что цифровые технологии смогут сократить сроки и стоимость строительства

Цифровые технологии помогут сократить сроки строительства в России и сделают его дешевле. О новом способе взаимодействия сотрудников стройотрасли рассказали в московском департаменте градостроительной политики, пишет РИА Новости.

В Москве для участников строительства создадут цифровую площадку с разными услугами, которая позволит девелоперам реже обращаться в органы власти и быстрее проводить административные процедуры. «Мы намерены сократить количество обращений застройщика в органы власти в пять-семь раз, сроки административных процедур сократить в два-два с половиной раза, что в конечном счете обеспечит сокращение сроков и стоимости строительных процессов», — заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В ведомстве отметили, что на цифровой площадке уже доступны более десяти услуг и сервисов. В 2022-2023 годах на сайте будет можно получить цифровые форматы градостроительных и разрешительных документов, создать цифровой профиль участника строительства, перевести в электронный вид взаимодействие застройщиков и властей, а также перейти на реестровую модель и проактивное предоставление услуг.

Среди других проектов в цифровой сфере в Москве планируют внедрить технологии информационного моделирования (ТИМ) на стройках, развивать сервис «помощь при переезде в рамках программы реновации» и создать цифровую вертикаль органов государственного строительного надзора.

Ранее замглавы Минстроя Константин Михайлик заявил, что в долгосрочной перспективе за счет ТИМ получится сделать жилье в России дешевле. Новая технология подразумевает создание единой информационной модели здания, где одновременно отображаются все используемые инфраструктурные решения. Михайлик пояснил, что стоимость жилья может снизиться благодаря сокращению сроков строительства, минимизации ошибок проектировщиков и созданию конкурентных условий при закупке материалов и оборудования.