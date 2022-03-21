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Тимати захотел создать в Москве сеть точек быстрого питания

Рэпер Тимати подал заявку на грант мэра, чтобы создать в Москве сеть точек фастфуда

Фото: Globallookpress.com

Российский рэпер Тимати захотел создать в Москве сеть точек быстрого питания. Об этом сообщает агентство «Москва».

Хип-хоп-артист подал заявку на грант мэра и рассказал, что планирует открыть около пяти заведений. При этом Тимати подчеркнул, что не будет пытаться заменить россиянам «Макдоналдс» — у его бизнеса будет другая концепция.

«Мы не собираемся заменять "Макдоналдс", мы предложим альтернативу, более свежую, интересную, современную и, самое главное, российского производства на 100 процентов. "Мак" — это промышленный масштаб, мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном чеке будет много выше. Обкатать и удержать его на объеме 5-10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта», — заявил рэпер.

В 2020 году Тимати объявил об уходе из компании Black Star. Вместе с тем он сохранил учредительские доли в ряде бизнесов под этим брендом, в том числе в бургерных Black Star Burger.

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Евгений Шульгин
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