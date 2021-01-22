Тимати раскрыл причину ухода из лейбла Black Star

Российский рэпер и продюсер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) назвал причину ухода из лейбла Black Star. Об этом он рассказал в интервью порталу Sostav.

По словам хип-хоп-исполнителя, он всегда хотел продюсировать «крутые продукты, а не артистов», но не успевал заниматься этим, когда был в команде лейбла Black Star. Юнусов подчеркнул, что на «раскрутку» музыкального проекта и стартапа уходит одинаковое количество времени.

«Только в первом случае существует человеческий фактор и огромные риски, что ему "снесет крышу" в зените славы или когда закончится контракт. В случае со стартапом таких рисков гораздо меньше и нет ограничений по продюсерскому контракту», — отметил один из основателей Black Star.

В качестве примера успешного «продюсирования продуктов» Тимати привел деятельность Илона Маска. Однако он отметил, что не все проекты американского предпринимателя «однозначны» с точки зрения бизнеса.

В 2020 году Тимати объявил об уходе из собственного лейбла и о решении стать независимым предпринимателем. Позднее стало известно, что рэпер зарегистрировал новую компанию под названием «Ракета» в которой он стал единственным собственником и гендиректором.