Российский стоматолог раскрыла портящие зубы привычки

Стоматолог Ерилина сказала, что употребление сахара разрушительно сказывается на зубах

Член Ассоциации стоматологов России (СТАР) Ирина Ерилина раскрыла портящие зубы привычки. Ее слова приводит «Газета.ру».

По словам эксперта, чрезмерное употребление сладкого разрушительно сказывается на зубной эмали. Она отметила, что сахар создает питательную среду для размножения микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислоту, пагубно влияющую на твердые ткани зубов.

Кроме того, российский врач порекомендовала отказаться от курения и употребления спиртного. Ерилина подчеркнула, что алкоголь повышает проницаемость слизистой оболочки полости рта, что может способствовать повышению ее восприимчивости к канцерогенным факторам. «Курение табака ухудшает качество слюны, понижая ее увлажняющие и дезинфицирующие свойства, а также провоцирует развитие дисбактериоза полости рта, что сопровождается неприятным запахом изо рта. Также курение может вызвать рак десен», — сказала стоматолог.

Для сохранения здоровья зубов доктор порекомендовала чистить их два раза в день и ополаскивать рот после каждого приема пищи. Помимо этого, по ее словам, соблюдение водного баланса и правильное питание также помогут избежать появления проблем с зубами и ротовой полостью.

Ранее в марте мужчина раскрыл быстрый способ отбелить зубы подручными средствами. На размещенных в сети кадрах юзер с никнеймом creative_explained объяснил, что для придания зубам более светлого оттенка понадобятся три ингредиента: киви, огурец и чайная ложка соды. По словам мужчины, продукты необходимо измельчить в блендере до пастообразной консистенции. После этого блогер порекомендовал чистить зубы полученной массой два раза в неделю и заверил, что зубы станут светлее на несколько тонов.