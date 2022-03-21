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ОПГ незаконно продала российские земли на 60 миллионов рублей

В Тюмени полиция нашла похитившую имущество на 60 миллионов рублей ОПГ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюмени арестованы члены организованной преступной группы (ОПГ), которые по подложным документам незаконно вывели из собственности России земельные участки на сумму в 60 миллионов рублей и продали их. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, на данный момент арестованы три члена преступной группы. Схема действий мошенников была следующей: используя служебные полномочия, преступники с помощью подложных документов выводили земли федерального земельного фонда из собственности РФ в свое пользование.

Затем эти земельные участки реализовывались третьим лицам по рыночным ценам. По предварительным подсчетам, ущерб государству составил более 60 миллионов рублей. На данный момент неизвестно, какие должностные лица из каких структур задержаны.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД выявили и закрыли крупную мошенническую схему на территории нескольких регионов страны. Это была финансовая пирамида, которая существовала около восьми лет — ущерб от действий мошенников составляет около девяти миллиардов рублей.

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Леонид Микуляк
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