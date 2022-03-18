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МВД сообщило о закрытии финансовой пирамиды с оборотом 9 миллиардов рублей

Полиция выявила финансовую пирамиду, оборот которой составлял 9 миллиардов рублей

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники МВД выявили и закрыли финансовую пирамиду, которая существовала около восьми лет на территории нескольких российских регионов — ущерб от действий мошенников составляет около девяти миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 18 марта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, территориально мошенники находились в основном в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, но вели свою деятельность и в других регионах. Они создали свое сообщество в 2014 году — с помощью сети подконтрольных организаций и региональных филиалов преступники заманивали клиентов, которым предлагалось стать пайщиками кооператива. Потенциальным новичкам обещали существенную выгоду: либо предоставление нового жилья, либо доход в размере до 30 процентов годовых.

Но на самом деле какой-либо деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты дела не занимались. Если обещанные недвижимость и доход появлялись у членов общества, то лишь за счет привлечения денег новых клиентов.

По подсчетам полиции, от незаконных действий пострадали более 12 тысяч человек, а общий ущерб за 8 лет составил не менее 9 миллиардов рублей.

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Леонид Микуляк
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