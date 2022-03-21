Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Начальника службы безопасности российского вуза арестовали за аферу с землей

Главу службы безопасности ТюмГУ отправили в СИЗО по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюмени Ленинский районный суд отправил в СИЗО на два месяца начальника службы безопасности Тюменского госуниверситета (ТЮмГУ) Михаила Захарова и его сына Захара, занимающего должность начальника отдела управления земельным фондом регионального управления Росимущества. Об этом в понедельник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Вместе с ними под стражу поместили еще троих человек. Всех арестованных фигурантов обвиняют по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

По данным следствия, обвиняемые, используя служебное положение, по поддельным документам переоформляли федеральную землю на себя, а позже продавали присвоенные земельные участки. Ущерб от их действий составил около 100 миллионов рублей.

4 марта сообщалось, что в Ставропольском крае предпринимателя объявили в розыск за аферу с участками на 36 миллионов рублей. По данным прокуратуры, бизнесмен договорился с кадастровым инженером и чиновником из Росреестра о том, чтобы они подделывали документы на участки и составляли фиктивные договоры купли-продажи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили возможные сроки взятия Мариуполя
На полюсах Земли выявили аномальное потепление
Упавший с 11-го этажа россиянин зацепился ногой за лестницу и выжил
Начальника службы безопасности российского вуза арестовали за аферу с землей
Отец девятилетней студентки обратился к декану психфака МГУ
В России начали изучать вопрос о запрете поставок урана в США
В правительстве призвали россиян не поддаваться панике из-за сахара
Вера Брежнева уехала в Польшу в качестве волонтера
Крупный автопроизводитель вложит миллиарды в электрокары в Индии
В России высказались о перспективах отмены санкций Западом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.