В Уфе пройдет экологический форум с участием природоохранных ведомств

В Уфе с 12-го по 14 апреля пройдет экологический форум с участием природоохранных ведомств

В Уфе, Республика Башкортостан, пройдет экологический форум, цель которого — развитие экокультуры со стороны бизнеса и общественности. Об этом сообщает «Башинформ».

Форум представит собой многоотраслевой выставочный проект, который пройдет на ВДНХ Экспо в столице региона с 12-го по 14 апреля. Центром деловой программы мероприятия станет пленарное заседание на тему «Экология региона. Тенденции развития отрасли», в котором примут участие, в частности, представители природоохранных ведомств Ростовской, Нижегородской, Калужской, Воронежской областей, Республики Татарстан и Республики Крым. Также в форуме поучаствуют руководители промышленных предприятий, представители профильных федеральных ассоциаций и региональные операторы в сфере обращения с отходами.

Отмечается, что в рамках деловой программы форума состоятся 15 отраслевых круглых столов.