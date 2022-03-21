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Храбрая зебра спасла детеныша от напавшей на него львицы

Зебра лягнула львицу в голову и спасла своего детеныша от нападения хищницы

Храбрая зебра в Национальном парке Крюгера в ЮАР спасла детеныша, на которого напала львица. Видео с животными опубликовано на странице Kruger Sightings в Facebook.

Запись сделал Ммбангисени Милтон Тшиолол из сафари-джипа. На ней видно, как зебра-мать спешит на помощь своему детенышу, на которого напала львица.

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Зебра бросается на хищницу и лягает ее задними копытами по голове. В результате львица бросает свою добычу. После того, как мать и детеныш убегают, львица остается ни с чем.

В комментариях пользователи Facebook восхитились храбростью зебры. «Абсолютно невероятно. Это сила материнской любви к своему детенышу», — написал один из пользователей.

Автор другого комментария успокоил тех, кто переживал из-за того, что детеныш зебры мог получить серьезные травмы. «С этим детенышем все будет в порядке. Я видел захваты, которые длились вдвое дольше, и животные выживали, отделавшись ушибами», — написал он.

Ранее сообщалось, что зебра успела выскочить из воды за секунду до того, как на ней сомкнулись челюсти крокодила. На записи видно, что рептилия не успела вцепиться зубами в добычу и осталась ни с чем.

Алиса Дмитриева
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