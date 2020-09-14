Зебра в последний момент спаслась от голодного крокодила и попала на видео

the times of india

Зебра успела выскочить из воды за секунду до того, как на ней сомкнулись челюсти крокодила. На видео с животными обратило внимание издание Times of India.

На записи, опубликованной в аккаунте Back to Nature в Twitter, видно, как зебра неспешно выходит из воды. Через мгновение после того, как она выбирается на берег, из воды выпрыгивает крокодил и пытается ухватить ее за заднюю ногу, но в последний момент непарнокопытное выворачивается.

Рептилия не успевает вцепиться зубами в добычу и остается ни с чем. Где именно снято видео, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в кенийском заповеднике Масаи-Мара зебре удалось отбиться от крокодилов, которые подстерегли ее при переправе через реку. Сцена попала на видео.