Своенравная зебра пустилась в бега и родила от осла

Фонд дикой природы Шелдрик заявил о рождении в кенийском национальном парке Чулу зеброида — гибрида зебры и осла. Об этом сообщает NDTV.

В мае 2019 года дикая зебра сбежала из национального парка Восточный Цаво и присоединилась к стаду рогатого скота, принадлежащему местной жительнице. Пустившееся в бега дикое животное нашли представители фонда.

Они транспортировали зебру на базу борцов с браконьерами в национальном парке Чулу. Зебра быстро там прижилась. В 2020 году сотрудники базы увидели животное вместе с маленьким жеребенком. Через несколько недель команда обратила внимание на необычный окрас жеребенка: у него было мало полосок, и его тело было желтовато-коричневого цвета.

«Сначала мы подумали, что он просто только что вывалялся в грязи, но затем поняли, что наша своенравная зебра родила зеброида!» — сообщили в публикации на странице фонда в Facebook. Сотрудники предположили, что детеныш стал последствием встречи зебры и осла, произошедшей еще до ее переезда.

Пост о зеброиде стал вирусным и собрал более восьми тысяч лайков и сотни комментариев. «Этот зеброид — милейшее создание», — написал один из пользователей.

По данным представителей фонда, зеброид сможет вести нормальную жизнь, но не будет способен к размножению, когда вырастет.

Ранее сообщалось, что туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара стали свидетелями нападения львицы на зебру на берегу реки. Зебра сбросила хищницу со спины и перебежала на другой берег, таким образом оказавшись в безопасности.

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