Ослов замаскировали под зебр и отправили гулять под палящим солнцем

Видео: Angel Tomás Herrera Peláez / Facebook

Участники сафари-вечеринки в Испании нарисовали на ослах черные полосы, замаскировав их под зебр. Видео с мероприятия опубликовал в своем Facebook-аккаунте местный житель Angel Tomás Herrera Peláez.

Вечеринка прошла в городе Кадис на юго-западе страны в конце прошлой недели, однако информация о ней широко распространилась только сейчас. На кадрах видно, как два осла с черными полосами гуляют по полю и жуют траву.

По данным The Local, животных рано утром привели на поляну, там же покрасили и отправили гулять. Весь день ослы провели под палящим солнцем, не имея возможности спрятаться в тени. Участники вечеринки наблюдали за животными из бара, который расположен рядом с полем. Предположительно, в заведении проходила свадьба.

Очевидцы направили в местные зоозащитные структуры официальные жалобы. Сейчас по ним проводится проверка.

В феврале сообщалось о собаке, которая пострадала от покраски шерсти. Инцидент произошел в Бангкоке. Девушка нанесла на шерсть своего шпица розовую краску для человеческих волос, а спустя несколько дней у животного отвалилось ухо.

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