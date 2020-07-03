Отчаянной зебре удалось отбиться от двух крокодилов

dailymail

В кенийском заповеднике Масаи-Мара зебре удалось отбиться от крокодилов, которые подстерегли ее при переправе через реку. Кадры, снятые очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

«В ролике показана зебра, которую атаковал крупный крокодил, — рассказал автор видео. — Он держит ее за ногу и пытается утопить». Животное несколько раз скрывалось под водой, но не прекращало попыток вырваться из зубов рептилии. Стада зебр с громким гомоном наблюдал за схваткой с берега.

Когда зебре удалось приблизиться к берегу, ее заметил еще один крокодил. Со стороны могло показаться, что шансов на спасение почти не осталось, однако животное не теряло надежды. Оно совершило последний отчаянный рывок и выкарабкалось на сушу. После этого оба хищника оставили ее в покое.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

Ранее в Масаи-Мара фотограф запечатлел на камеру, как голодный крокодил вспорол живот убегающей от него зебре. Несмотря на смертельную рану и свисающие из живота органы, она смогла добежать до суши.