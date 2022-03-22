Стало известно о роскошных домах Абрамовича по всему миру

Daily Mail сообщила о 70 ранее неизвестных объектах недвижимости Абрамовича в Британии

Количество объектов недвижимости, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу и членам его семьи, оказалось больше, чем считалось ранее. По информации Daily Mail, только в Великобритании бизнесмену принадлежат 53 частных дома и 17 коммерческих зданий и земельных участков.

Как пишет газета, ранее единственными домами Абрамовича в Британии назывались особняк стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (20,7 миллиарда рублей) рядом с Кенсингтонским дворцом и пентхаус за 22 миллиона фунтов (3 миллиарда рублей) на берегу Темзы. «Также известно, что он владеет яхтами, частными самолетами, вертолетами и суперкарами на сумму более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, базирующихся в Великобритании и по всему миру», — говорится в статье.

Daily Mail ссылается на отчет Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project), работающего совместно с различными медиа-организациями. Авторам расследования стало известно, что Абрамович имеет 41 квартиру в поселке Челси Виллидж, отель и шикарный дом рядом со стадионом «Стэмфорд Бридж».

Помимо собственности в Великобритании, олигарх владеет недвижимостью на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов по всему миру. Так, утверждается, что ему принадлежит замок Chateau de la Croe на Лазурном берегу Франции, в котором когда-то жили герцог и герцогиня Виндзорские, и вилла стоимостью 33 миллиона фунтов стерлингов в Сен-Тропе.

«У него также есть дома стоимостью более 10 миллионов фунтов стерлингов каждый в Зальцбурге, Австрия, и таунхаус в Париже. Еще есть супер-ранчо стоимостью 37 миллионов фунтов стерлингов в Аспене (США), поместье стоимостью 54 миллиона фунтов стерлингов в Сент-Барте на Карибах и отель стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов в Тель-Авиве, Израиль», — перечисляет Daily Mail.

Ранее в марте сообщалось, что суперъяхту Абрамовича Solaris заметили в нескольких километрах от юго-западного побережья Турции. Она стремилась обогнуть воды Европейского Союза. Длина судна — 139 метров, на палубах находятся тренажерный зал, бассейн, лифт, вертолетная площадка и джакузи. Одновременно судно может перевозить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.