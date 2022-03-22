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В России предложили отменить ряд штрафов для автомобилистов

Депутат Госдумы Сухарев призвал отменить штрафы для водителей за мелкие нарушения ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам для автомобилистов. Он выступил с такой инициативой на фоне санкций, которые ввели страны Запада и Европы против России. Парламентарий уже направил обращение председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, пишет RT.

Сухарев сообщил, что разрабатывает законопроект амнистии в отношении россиян, совершивших административные правонарушения в области правил дорожного движения (ПДД). Он призвал отменить ряд штрафов для водителей, поскольку считает эту меру необходимой, обоснованной и уместной.

В частности, законопроект предполагает освободить граждан от административной ответственности граждан за совершение мелких нарушений, которые не представляют большую общественную опасность. Ряд этих случаев перечислен в главое 12 КоАП России.

Однако амнистию не планируют распространить на граждан, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26. Среди них управление транспортным в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Марина Совина
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