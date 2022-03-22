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В Удмуртии приготовили борщ дружбы

В Удмуртии на «Весне Дружбы» приготовили борщ

Фото: Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»

В архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии прошло этнокультурное мероприятие «Весна Дружбы». Об этом сообщает газета «Знамя Октября».

Гостями межнационального праздника стали руководители и активисты национально-культурных объединений республики.

Министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров отметил, что в республике в мире и согласии проживает более 130 национальностей, действуют 40 республиканских национально-культурных объединений, более 180 отделений в городах и районах, работают свыше 100 центров национальных культур. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы не только пообщаться друг с другом, но и показать единство всех народов республики», — сказал он.

Во время праздника русские, удмурты, татары, марицы, украинцы, белорусы все вместе в уличной печи приготовили борщ дружбы. Участники также познакомились с народными играми, песенным фольклором и национальными танцами друг друга.

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Варвара Кошечкина
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