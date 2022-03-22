В России стартовал сбор «Сильных идей для нового времени»

Прошла пресс-конференция, посвященная второму форуму «Сильные идеи для нового времени»

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная второму форуму «Сильные идеи для нового времени», который запланирован на лето 2022 года. Он направлен на поиск сильных идей, которые способны внести значимый вклад в развитие страны и помочь в достижении национальных целей развития. Участники конференции обсудили, какие изменения произойдут в этом году в темах и направлениях форума, поговорили о подготовке и этапах его проведения.

В рамках первого форума на краудплатформе было зарегистрировано 220 тысяч участников, гражданами было представлено более 15 тыс. идей, около 1000 проектов было поддержано на федеральном уровне, регионами, институтами развития, корпорациями и бизнесом. В этом году краудплатформа работает больше 2-х недель, и сейчас на ней зарегистрировано уже более 2 тысяч участников и более 1200 идей, рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Время у нас новое, причем не только у нас стране, оно новое для всего мира. Это касается не только геополитики, это касается тектонических изменений, которые сейчас начинают происходить в экономике, на отдельных рынках, в культуре, науке. Мы в начале очень большого пути в перед», — отметил помощник президента РФ, председатель организационного комитета Максим Орешкин.

По его словам, с точки зрения самореализации людей — это время больших возможностей, потому что в одной точке сошлись потребность в новых идеях и условия для их реализаций. Маловероятно, в ближайшие годы мы снова увидим настолько благоприятные условия для реализации новых проектов, считает Орешкин.

«Мне кажется, в этом году форум пройдет особенно успешно. Мы увидим большое количество новых идей, которые будут направлены на то, чтобы менять населенные пункты РФ, страну в целом, отрасли, влиять на то, что происходить в мире», — подчеркнул помощник президента РФ.

Сначала экспертный совет отберет 1000 самых интересных идей, затем из них выберут 100 самых перспективных. Финальная точка форума — летние очные мероприятия, где те 10 идей, которые получат наибольшее одобрение экспертной группы, будут представлены президенту России Владимиру Путину. Максим Орешкин уверен, что все самые удачные идеи будут реализованы.

«Для людей, которые неравнодушны к развитию собственной страны, и для нас — это большая ответственность. Для нас также важно, что эта повестка будет развиваться на базе Агентства стратегических инициатив. Это уникальная сетевая организация, представленная практически по всей стране. Теперь нам необходимо в лучшей форме подготовиться к летнему формату для того, чтобы представить президенту не просто какой-то набор идей, а идеи, которые могут воплотиться в конкретный результат», — резюмировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

