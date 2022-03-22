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Четверо подозреваемых в похищении человека в Москве задержаны

Задержаны четверо подозреваемых в похищении человека и разбое на юго-востоке Москвы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в похищении человека и разбое на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ГУ Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, несколько человек вечером в воскресенье, 20 марта, напали на мужчину рядом с одним из жилых домов по улице Люблинской — они избили его бейсбольными битами и затащили в автомобиль, где связали ему руки.

Жертву ограбили и собирались вывезти в подмосковное Видное, но в дороге на машину обратили внимание патрульные и догнали ее в поселке Калиновка Ленинского района, водитель был задержан на месте. Трем другим злоумышленникам удалось скрыться, однако впоследствии их тоже задержали.

Сейчас с фигурантами работает следствие. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Леонид Микуляк
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