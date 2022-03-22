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В Госдуме России назвали альтернативу западным фильмам

В Госдуме предложили заменить западные фильмы в России на картины из СНГ

Фото: Pixabay.com

Китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты могут заменить западные фильмы в российском прокате, предложила первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, пишет РИА Новости.

Депутат планирует обсудить этот вопрос в Минкультуры в рамках работы комитета Госдумы, чтобы ведомство смогло проработать инициативу. Политик уточнила, что была в КНР и видела «замечательные исторические, костюмные картины». По ее словам, по стилистике и настроению они российскому зрителю бы понравились. «Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — назвала она альтернативу.

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По мнению Драпеко, в условиях санкций западные киноленты можно заменить на работы, которые не были широко представлены в российском прокате — индийское кино, ленты, выпускаемые в странах СНГ. «Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», — отметила она и подчеркнула, что в России также «существует кинорынок».

Ранее в министерстве культуры заявили, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут отечественное кино.

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Марина Совина
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