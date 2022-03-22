Умер режиссер Виталий Мельников

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Виталий Мельников умер на 94-м году жизни

Умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Виталий Мельников. Об этом в ночь на 22 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Ленфильм».

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — говорится в сообщении родственников кинематографиста. Мельников скончался в Санкт-Петербурге на 94-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года в селе Мазаново Дальневосточного края (ныне — Амурская область РФ). В 1952 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). С 1964 года Мельников работал постановщиком киностудии «Ленфильм».

Всего кинематографист снял более 20 художественных фильмов. Среди самых знаменитых работ Мельникова такие картины, как «Начальник Чукотки», «Здравствуй и прощай», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Отпуск в сентябре», «Старший сын» и другие. В 1987 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.