Аналитик увидел риск разлива нефти в Черном море из-за аварии на терминале

Аналитик Рыков увидел риск разлива нефти в Черном море из-за аварии на терминале КТК

Из-за поломки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море есть риск разлива нефти, но серьезных экологических последствий можно избежать при правильной эксплуатации, рассказал «Ленте.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

21–22 марта на морском терминале под Новороссийском была приостановлена работа двух выносных причальных устройств (ВПУ) из-за «критических повреждений», сообщается в пресс-релизе КТК. В консорциуме отметили, что с поставками запчастей «в текущей конъюнктуре рынка» могут возникнуть затруднения, а ремонт аварийных ВПУ может занять «продолжительный период времени». Как заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, ситуация опасна с точки зрения экологии.

Рыков увидел в случившемся риск разлива нефти, однако, по мнению аналитика, катастрофы можно избежать. «Вообще неисправные терминалы не эксплуатируются — если возникает какая-то критическая ситуация, и люди начинают использовать неисправный терминал, тогда это может привести к разливу нефти и экологическим последствиям. При глупости может повториться что угодно, даже Норильск. Если мы понимаем, что что-то неисправно, но нужно продолжать эксплуатацию, мы не будем наливать слишком много, будем делать это за несколько приемов, тогда последствия могут быть небольшими. А если из головы брать объемы и наливать, может произойти катастрофа», — считает он.

Если оборудование в КТК состоит из зарубежных комплектующих, которые могут быть недоступны из-за санкций, то придется полностью перестраивать работу терминала, полагает Рыков.

«Это достаточно серьезная вещь, если нет деталей или какого-то оборудования для того, чтобы это восстановить. Тогда нужно будет делать специальные вещи, например, строить специальные терминалы для наливки с берега, либо подгружать в другом месте, а потом перегружать танкер уже в море, что будет проблемой. С одной стороны, если у нас вся ремонтная база была основана на иностранных комплектующих, то нужно достаточно быстро это заменять на комплектующие российские. У нас вся трубопроводная аппаратура — клапаны, запоры и прочее — все это изготавливалось у нас, все можно было заместить. В нефтеналивном терминале замену тоже можно достаточно оперативно найти», — утверждает аналитик.

По данным замминистра энергетики Павла Сорокина, из-за аварии может выпасть объем поставок около миллиона баррелей в сутки. В КТК заявляют, что отгрузка нефти с терминала может упасть почти втрое. Рыков считает, что это не сильно скажется на стоимости нефти.

«На цены это вряд ли повлияет, это достаточно локальное явление, но трудности какие-то возникнут. В мировом масштабе миллион баррелей в сутки — это не так можно. На цены это может повлиять косвенным образом, если пойдет сигнал об аварии. Например, в последнее время звучали сигналы, что в России может произойти сокращение добычи нефти из-за санкций. Мы будем вынуждены в этом случае снизить добычу, потому что хранилища будут переполнены, а если снизить ее, то нарастить объемы обратно будет не так просто. Скважина перестает работать, ее надо восстанавливать потом. Поэтому мы можем сократить добычу, пойдет сигнал о возможном дефиците, может быть кратковременный скачок цен», — заключил эксперт.

КТК представляет собой основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80 процентов от прокачиваемых по трубопроводу объемов. При этом России принадлежит 31 процент акций компании, а Казахстану — 20,75 процента. Также акционерами являются Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15 процентов), LUKARCO B.V. (12,5 процента), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5 процента), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5 процента), BG Overseas Holding Limited (2 процента), Eni International N.A. N.V. (2 процента) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75 процента).