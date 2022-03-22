Nestle и Unilever заявили о резком подорожании продукции в России

Nestle и Unilever предупредили о росте цен на товары в России до 45 процентов с 1 апреля

Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever заявили, что с 1 апреля поднимут цены на свою продукцию в России. Подорожание будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на документы производителей.

Резкий рост стоимости товаров, о котором предупредили компании, коснется ведущих брендов на рынке. Так, с 1 апреля цены напитков Nescafe увеличатся до 40 процентов, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30 процентов, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20–30 процентов, какао и напитков Nesquik — от 20 до 25 процентов. Кроме того, может вырасти стоимость готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) — от 20 до 30 процентов, а шоколадной продукции — до 25.

С 1 апреля также увеличатся цены пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого от компании Unilever. Не указано точно, товары каких брендов подорожают, но в России изготовитель развивает Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие марки.

Обе компании объяснили свои решения изменениями ситуации на рынке, трудностями в логистике, а также повышением стоимости сырья и упаковки. В Минсельхозе подтвердили проблемы, о которых указали производители.

«На издержки предприятий значительное влияние также оказывают валютные колебания на импортное сырье и перестройка традиционных логистических маршрутов. В настоящее время сложности с логистикой компании решают за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков», — заявили в ведомстве.