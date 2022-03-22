Госдума отменила введенный год назад налог для граждан

Депутаты Госдумы отменили налог на процентные доходы с вкладов на 2021 и 2022 годы

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об отмене введенного год назад налога на процентные доходы по вкладам в банках на период 2021 и 2022 годов. Со следующего года правила налогообложения таких доходов изменятся, сообщает РИА Новости.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов действует с 2021 года для доходов, превышающих необлагаемую сумму и только на размер превышения. Эта сумма рассчитывается как доход от вклада в размере миллион рублей, где величина ставки равна ключевой ставке по состоянию на начало года.

Таким образом, в 2021 году для уплаты НДФЛ с процентов нужно было получить доход по вкладам более 42,5 тысячи рублей (ставка 4,25 процента), а в текущем — более 85 тысяч (ставка 8,5 процента). После вступления закона в силу, эти выплаты будут отменены. С 2023 года предполагается определять необлагаемую сумму как доход от вклада миллион рублей, рассчитанный исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ в течение года.

Кроме того, закон освобождает от НДФЛ все доходы в виде материальной выгоды, полученной в 2021-2023 годах. Также снимаются ограничения на раздачу помощи ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей.

Отдельно документом предусмотрено стимулирование перевода ценных бумаг российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физических лиц. Они освобождаются от НДФЛ на доходы в виде имущества (кроме денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Инициатором введения налогообложения на процентные доходы два года назад стал президент России Владимир Путин. В начале эпидемии коронавируса в стране он объявил о дополнительном налогообложении.