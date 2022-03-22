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Oriflame частично приостановила деятельность в России

Шведская косметическая компания Oriflame приостановила инвестиции в маркетинг в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame частично ограничивает деятельность в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что концерн приостановил инвестиции в маркетинг, проведение тренингов и мероприятий в стране, а также отменяет возможность незарегистрированным пользователям из России покупать продукцию в онлайн-магазине.

«В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Oriflame считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме», — говорится в заявлении компании. При этом уточняется, что партнеры бренда могут продолжать вести деятельность на территории России с учетом всех принятых изменений.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Crocs, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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