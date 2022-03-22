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ФСБ задержала администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн»

В Сочи ФСБ задержала администратора сообщества запрещенного в России движения «Колумбайн»

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Сочи сотрудники ФСБ задержали подростка, который был администратором интернет-сообщества запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, 17-летний молодой человек вел в интернете группу, которая занималась пропагандой массовых убийств в образовательных учреждениях и распространяла заведомо ложные сведения о подготовке террористических актов в российских школах.

Задержанный признался, что права администрирования ему передал гражданин Украины, использующий ник Белая роза. Школьник общался с ним в Telegram.

18 марта движение «Колумбайн» появилось в едином списке организаций, признанных в России террористическими. Международное молодежное движение «Колумбайн», или «Скулшутинг», стало 37-й организацией в списке ФСБ.

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Мария Рубникович
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