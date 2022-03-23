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В Хакасии стартовал Год археологии

В Хакасии стартовал Год археологии

Фото: страница Валентина Коновалова во «ВКонтакте»

В Хакасии прошло открытие Года археологии в республике, старт праздничным мероприятиям дал глава региона Валентин Коновалов. Об этом сообщает республиканское интернет-издание «Хакасия».

Год археологии приурочен к 300-летию первых научных раскопок, проведенных на территории Хакасии под руководством ученого Даниила Готлиба Мессершмидта.

«Они стали началом сенсационных открытий и отправной точкой для научной археологии в масштабах страны», — сказал Коновалов.

Он отметил, что в республике зарегистрированы тысячи объектов археологического наследия разных эпох, которые всегда представляли большой интерес как для российских, так и для зарубежных специалистов.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Хакасии в перечень объектов культурного наследия внесли водонапорную башню. Это произошло по инициативе местной жительницы.

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Сергей Истомин
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