В Хакасии стартовал Год археологии

В Хакасии стартовал Год археологии

В Хакасии прошло открытие Года археологии в республике, старт праздничным мероприятиям дал глава региона Валентин Коновалов. Об этом сообщает республиканское интернет-издание «Хакасия».

Год археологии приурочен к 300-летию первых научных раскопок, проведенных на территории Хакасии под руководством ученого Даниила Готлиба Мессершмидта.

«Они стали началом сенсационных открытий и отправной точкой для научной археологии в масштабах страны», — сказал Коновалов.

Он отметил, что в республике зарегистрированы тысячи объектов археологического наследия разных эпох, которые всегда представляли большой интерес как для российских, так и для зарубежных специалистов.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Хакасии в перечень объектов культурного наследия внесли водонапорную башню. Это произошло по инициативе местной жительницы.