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Кабмин ФРГ раскрыл детали разговора Шольца с Путиным

Кабмин ФРГ сообщил, что Шольц в беседе с Путиным призвал к перемирию на Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Кабмин Германии раскрыл подробности беседы канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. В частности, германский лидер призвал к скорейшему достижению перемирия и улучшению гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

«Канцлер Шольц сегодня снова созвонился с президентом России Владимиром Путиным и осведомился о текущем состоянии усилий России и Украины в деле достижения дипломатического решения. Канцлер призвал российского президента к скорейшему перемирию и улучшению гуманитарной ситуации», — сказал Хебештрайт журналистам.

Он добавил, что после разговора с российским лидером Шольц позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Канцлер был проинформирован о его оценке текущей ситуации и процессе переговоров [с Россией]. Они договорились по-прежнему поддерживать тесный контакт», — отметил представитель германского кабмина.

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Марина Совина
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