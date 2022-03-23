Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80 процентов к 1 ноября

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ Евросоюза (ЕС) к началу отопительного сезона 1 ноября 2022 года, норма составит 80 процентов. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Комиссия ускорила свою работу после Версальского саммита и представила сегодня законодательное предложение, требующее от государств-членов обеспечить заполнение своих подземных хранилищ газа не менее чем на 80 процентов от их мощности к 1 ноября 2022 года», — сообщает ведомство. При этом отмечается, что в дальнейшем заполняемость хранилищ возрастет до 90 процентов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег, что мгновенный отказ от российского газа вызовет рецессию в Евросоюзе. Он заметил, что в таком случае тысячи рабочих мест и целые отрасли экономики окажутся в опасности.

19 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек усомнился в обеспеченности страны газом следующей зимой. Он также предупредил, что, если на каком-либо этапе поставки газа промышленности случится сбой, нехватка коснется и других объектов.