Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ

Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80 процентов к 1 ноября

Фото: Christian Charisius / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ Евросоюза (ЕС) к началу отопительного сезона 1 ноября 2022 года, норма составит 80 процентов. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Комиссия ускорила свою работу после Версальского саммита и представила сегодня законодательное предложение, требующее от государств-членов обеспечить заполнение своих подземных хранилищ газа не менее чем на 80 процентов от их мощности к 1 ноября 2022 года», — сообщает ведомство. При этом отмечается, что в дальнейшем заполняемость хранилищ возрастет до 90 процентов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег, что мгновенный отказ от российского газа вызовет рецессию в Евросоюзе. Он заметил, что в таком случае тысячи рабочих мест и целые отрасли экономики окажутся в опасности.

19 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек усомнился в обеспеченности страны газом следующей зимой. Он также предупредил, что, если на каком-либо этапе поставки газа промышленности случится сбой, нехватка коснется и других объектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях
Кремль подтвердил увольнение Чубайса
Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ
В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца
В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности
Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев
Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве
ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.