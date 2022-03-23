Казахстан начал поиск новых маршрутов экспорта нефти из-за аварии на КТК

Министерство энергетики Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти

Министерство энергетики Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после того, как работа выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска была приостановлена из-за шторма. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию пресс-службы минэнергетики Казахстана.

В сообщении ведомства отмечается, что «в настоящее время министерство энергетики ведет консультации с КТК о сроках возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам».

Тема экспорта нефти активно обсуждается зарубежными СМИ на фоне санкционной политики Запада в отношении России, а также растущих цен на энергоносители.

В частности, ранее Reuters сообщало, что крупнейшие биржевые компании, торгующие нефтью, такие как Vitol и Trafigura, оценивают текущие перебои с поставками нефти в России в объемах от 2 до 3 миллионов баррелей в сутки. ПО их мнению, мир едва ли сможет справиться с перебоями, превышающими 2 миллиона баррелей в сутки, потому что это приведет к дальнейшему скачку цен и экономическому спаду, отмечает Reuters.

По КТК транспортируется около 1,2 миллиона баррелей в день, или 1,2 процента мирового спроса. Любое серьезное нарушение его потоков создаст дополнительную нагрузку на мировой рынок нефти, столкнувшийся с одним из худших перебоев в поставках со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах, считает Reuters.

Большая часть нефти в трубопроводе принадлежит России, Казахстану и крупным международным нефтяным компаниям, таким как Chevron (CVX.N). Компания экспортирует нефть из российского черноморского порта Новороссийск.

Ранее Bloomberg со ссылкой на заявление главного исполнительного директора Chevron Майка Вирта сообщал, что каспийский трубопровод является важным источником поставок нефти, и об их прекращении речи не шло.