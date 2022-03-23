Депутатам-единороссам запретили без разрешения выезжать из России

Депутатам Госдумы от ЕР запретили покидать страну без разрешения главы фракции

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать территорию страны без получения разрешения главы фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в партии, решение об ограничении выезда депутатов было принято уже несколько месяцев назад. Оно распространяется только на представителей «Единой России» в Госдуме, а не всех членов партии, которых в стране около двух миллионов.