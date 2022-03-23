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Депутатам-единороссам запретили без разрешения выезжать из России

Депутатам Госдумы от ЕР запретили покидать страну без разрешения главы фракции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать территорию страны без получения разрешения главы фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в партии, решение об ограничении выезда депутатов было принято уже несколько месяцев назад. Оно распространяется только на представителей «Единой России» в Госдуме, а не всех членов партии, которых в стране около двух миллионов.

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Роман Кирьянов
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