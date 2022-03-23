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Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями

Глава МИД Лавров заявил, что Китай не нападет на Тайвань на фоне спецоперации на Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергея Лавров считает, что власти Китая не планируют и не станут нападать на Тайвань, пока Москва проводит спецоперацию на Украине. Он назвал подобные сообщения спекуляциями, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что китайские и американские представители по итогам переговоров между сторонами, состоявшимися на прошлой неделе, дали понять, что страны подчеркнули желание придерживаться старой политики по Тайваню. «Дальше этого я не стал бы сейчас спекулировать. Спекуляций и так много, вы наверняка читаете все это, насчет того, что Китай мог бы сейчас воспользоваться этой ситуацией и под сурдинку напасть на Тайвань. Такие простые комбинации, одноходовочки, знаете, сейчас там много чего говорят», — заявил дипломат.

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Ранее издание TFI Global, ссылаясь на разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся 18 марта, писало о желании китайских властей «обменять» помощь Украине на независимость Тайваня. Отмечается, что американский лидер предложил смягчить отношение к Китаю в том случае, если местные власти объединятся с Вашингтоном против Москвы. Однако в ответ Си намекнул, что для этого американским властям предстоит «обменять» вопрос о тайваньском суверенитете на поддержку Пекина.

Виктория Кондратьева
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Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями
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