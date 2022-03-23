Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями

Глава МИД Лавров заявил, что Китай не нападет на Тайвань на фоне спецоперации на Украине

Министр иностранных дел России Сергея Лавров считает, что власти Китая не планируют и не станут нападать на Тайвань, пока Москва проводит спецоперацию на Украине. Он назвал подобные сообщения спекуляциями, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что китайские и американские представители по итогам переговоров между сторонами, состоявшимися на прошлой неделе, дали понять, что страны подчеркнули желание придерживаться старой политики по Тайваню. «Дальше этого я не стал бы сейчас спекулировать. Спекуляций и так много, вы наверняка читаете все это, насчет того, что Китай мог бы сейчас воспользоваться этой ситуацией и под сурдинку напасть на Тайвань. Такие простые комбинации, одноходовочки, знаете, сейчас там много чего говорят», — заявил дипломат.

Ранее издание TFI Global, ссылаясь на разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся 18 марта, писало о желании китайских властей «обменять» помощь Украине на независимость Тайваня. Отмечается, что американский лидер предложил смягчить отношение к Китаю в том случае, если местные власти объединятся с Вашингтоном против Москвы. Однако в ответ Си намекнул, что для этого американским властям предстоит «обменять» вопрос о тайваньском суверенитете на поддержку Пекина.