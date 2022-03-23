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В Чечне появится сеть мусоросортировочных комплексов

В Чечне до 2024 года создадут сеть мусоросортировочных комплексов

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Власти Чечни планируют до 2024 года создать в республике сеть мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщает ТАСС.

Комплексы построят в рамках реализации нацпроекта «Экология». По словам министра строительства и ЖКХ региона Муслима Зайпуллаева, сейчас ведется планомерная работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Разработана проектно-сметная документация на создание сети мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью 470 тысяч кубометров и строительства завода по переработке 200 тысяч кубометров вторсырья, что позволит обеспечить стопроцентную обработку ТКО, образующихся в регионе», — сообщил он.

Министр добавил, что строительство инфраструктуры запланировано к реализации до 2024 года.

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Варвара Кошечкина
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