Россиянин украл строительную технику на 11 миллионов рублей

Житель Таганрога вместе с сообщниками украл в Крыму экскаватор и каток на 11 млн рублей

Полицейские задержали 30-летнего жителя Таганрога, подозреваемого в краже строительной техники на 11 миллионов рублей. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Крым.

По данным ведомства, мужчина вместе с двумя сообщниками заключил договор аренды с директором одной из местных организаций и забрал у него экскаватор и 20-тонный грузовой каток. Он сказал предпринимателю, что берет технику для проведения работ на территории города, однако ночью погрузил ее на платформу и вывез из Крыма в Ставропольский край с целью продажи.

Когда владелец не получил оплату за аренду, он обратился в полицию. Оперативники нашли злоумышленника и изъяли у него технику, его подельников сейчас разыскивают. В отношении задержанного возбудили дело по статье 158 («Кража, совершенная в крупном размере») УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.