Воронежская область направит сотни миллионов рублей на развитие музеев

Воронежская область выделит 550 млн рублей на развитие культуры в регионе

Власти Воронежской области планируют направить на развитие культуры в регионе порядка 550 миллионов рублей в 2022 году. Об этом в среду, 23 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр облправительства.

В частности, выделенные средства пойдут на реставрацию музеев и объектов культурного наследия.

«Продолжится реставрация объектов культурного наследия, например "Дворцового комплекса Ольденбургских". А также объекта культурного наследия федерального значения "Дом Гарденина". Сейчас там практически ничего нет. Планируем отреставрировать и разместить там экспозиции, посвященные Петру Первому», — рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кроме того, планируется восстановить объект культурного наследия регионального значения «Дом губернатора» и реконструировать здание местного Государственного археологического музея-заповедника «Костенки». Также начнется строительство производственно-репетиционного корпуса театра оперы и балета.

