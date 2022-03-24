BIOCAD продолжит в полном объеме клинические исследования своих препаратов

Биотехнологическая компания BIOCAD продолжает клинические исследования своих лекарств

Биотехнологическая компания BIOCAD продолжает реализацию клинических исследований своих лекарственных препаратов и не только не планирует приостанавливать действующие проекты, но и намерена ускорить старт испытаний новых препаратов. Об этом говорится в сообщении BIOCAD.

В настоящее время BIOCAD проводит 20 клинических исследований лекарственных препаратов на разных стадиях в России, Республике Беларусь, Китае и в Европе. В рамках действующих исследований пациенты с аксиальным спондилоартритом, немелкоклеточным раком легкого, раком шейки матки, псориатическим артритом, рассеянным склерозом, меланомой, пароксизмальной ночной гемоглобинурией и здоровые добровольцы получают исследуемую терапию, либо находятся на этапе наблюдения.

В трех клинических исследованиях BIOCAD продолжается активный набор участников с раком шейки матки, нейробластомой и меланомой.

В числе реализуемых проектов компании также два больших исследования оригинального препарата пролголимаб, зарегистрированного в РФ и РБ для лечения неоперабельной или метастатической меланомы – DOMAJOR в показании немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) и FERMATA в показании рак шейки матки (РШМ). Оба исследования проходят как в России, так и на территории Китая, а исследование DOMAJOR включает также участников из Европейского Союза. В стадии клинических исследований (III фаза) находится оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза. Также проходят испытания препарата для терапии детской нейробластомы, в октябре 2021 был объявлен старт клинических испытаний.

«BIOCAD продолжает реализацию активных клинических исследований и планирует ускорить старт испытаний новых препаратов для лечения тяжелых социально-значимых хронических заболеваний. Компания готова приложить максимум усилий для достижения своей миссии, чтобы новые высокотехнологичные, инновационные и высокоэффективные препараты стали еще доступнее для российских пациентов», – рассказала Юлия Линькова, вице-президент по клинической разработке и исследованиям BIOCAD.

В ближайшие месяцы компания планирует запуск семи новых клинических исследований. Испытания пройдут с применением препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, среди которых меланома, немелкоклеточный рак легкого, гепатоцеллюлярная карцинома, рак эндометрия, рак шейки матки, уротелиальная карцинома, рак головы и шеи, рак молочной железы, почечно-клеточный рак, нейробластома и аксиальный спондилоартрит. Участие в клинических исследованиях может позволить пациентам получить доступ к инновационным препаратам до их появления на рынке.

В 2021 году в клинических исследованиях BIOCAD приняло участие более 2350 пациентов. Объем собственных инвестиций компании в научно-исследовательские работы составил порядка 6,6 миллиарда рублей.