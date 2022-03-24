Стал известен план Байдена в отношении украинских беженцев

Politico сообщило, что президент США Байден планирует ускорить прием украинских беженцев

Стал известен план президента США Джо Байдена в отношении украинских беженцев, его детали сообщает издание Politico.

Так, ожидается, что Байден объявит о новых шагах по ускорению приема украинских беженцев в Соединенные Штаты уже на этой неделе во время заграничной поездки. Правозащитное сообщество призывает американского лидера использовать сложившуюся ситуацию, чтобы не только продемонстрировать, что США разделят ответственность за прием беженцев, но и возглавить движение по разрешению глобального кризиса, связанного с наплывом беженцев. По данным, которые приводит Politico, с начала спецоперации почти три миллиона украинцев покинули страну.

Администрация президента еще не сообщила, сколько беженцев будет доставлено в США в соответствии с новым планом. По данным источников, пока власти не рассматривают какие-либо серьезные меры по эвакуации, такие как воздушные перевозки, а обсуждают возможности временного переселения в Соединенные Штаты.

Кроме того, от Байдена также ждут отмены указа экс-президента США Дональда Трампа, который все еще используется для высылки большинства мигрантов и лиц, ищущих убежища. По данным Госдепартамента, по состоянию на 22 марта США приняли почти восемь тысяч беженцев в 2022 финансовом году. Ранее Байден установил годовой лимит приема беженцев на уровне 125 тысяч человек.

15 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о готовности США принять украинских беженцев. По ее словам, Штаты вместе с партнерами рассматривают меры поддержки таких людей.