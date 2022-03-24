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В Европе заявили о заинтересованности компаний в возвращении в Россию

Директор АЕБ заявил о заинтересованности европейских компаний в возвращении в Россию

Фото: Anna Ringstrom / Reuters

Компании-члены Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заинтересованы в скорейшем возвращении в Россию. Об этом заявил директор ассоциации Тадзио Шиллинг во время встречи с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщается на сайте Фонда «Росконгресс».

«Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу», — подчеркнул Кобяков. По его словам, после 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций.

Шиллинг в свою очередь отметил необходимость сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновения, по которым можно работать.

«Важно сделать акцент на решении глобальных вызовов, продолжая работу по поддержке компаний-членов АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов Росконгресса. Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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