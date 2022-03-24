Центробанк резко понизил официальные курсы доллара и евро

Центральный банк установил курс доллара на 25 марта на уровне 96,05 рубля

Российский Центральный банк установил курсы доллара и евро на 25 марта на уровне в 96,05 рубля и 105,47 рубля соответственно, следует из информации на сайте регулятора.

По сравнению с курсом на 24 марта значения резко снижены, для доллара — более чем на 7 рублей, для евро — почти на 8.

На торгах на Московской бирже доллар к моменту написания новости теряет более рубля, курс достигает 96,5 рубля. Евро стоит 105,75 рубля (снижение более чем на два рубля).

Кроме того, 24 марта впервые после длительной приостановке возобновились торги акциями 33 российских эмитентов. Торговая сессия проводилась в основном режиме в период с 9:50 до 13:50. Индекс Мосбиржи прибавил более 4 процентов.

