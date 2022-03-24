В горах Сочи пройдет фестиваль российских рестораторов

Фестиваль ресторанного бизнеса Gastreet пройдет в Сочи в июне

В начале июня в Сочи пройдет фестиваль ресторанного бизнеса Gastreet. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает KP.RU.

Как отмечается, мероприятие состоится на площадке горного курорта Красная Поляна с 6 по 9 июня.

«В этом году мы не ставим никаких коммерческих целей. Было решено, что фестиваль состоится в любом случае», — пояснил организатор фестиваля Дмитрий Левицкий.

Точное количество участников мероприятия пока неизвестно. При этом уточняется, что его спикерами станут лидеры ресторанного бизнеса страны. Главными темами в этом году станет импортозамещение, основные каналы продаж в современных условиях, а также новый Digital и SMM.

Помимо лекций и семинаров, на площадке будут организованы мастер-классы для шеф-поваров, сомелье и барист.

