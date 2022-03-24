В горах Сочи пройдет фестиваль российских рестораторов
Фестиваль ресторанного бизнеса Gastreet пройдет в Сочи в июне
В начале июня в Сочи пройдет фестиваль ресторанного бизнеса Gastreet. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает KP.RU.
Как отмечается, мероприятие состоится на площадке горного курорта Красная Поляна с 6 по 9 июня.
«В этом году мы не ставим никаких коммерческих целей. Было решено, что фестиваль состоится в любом случае», — пояснил организатор фестиваля Дмитрий Левицкий.
Точное количество участников мероприятия пока неизвестно. При этом уточняется, что его спикерами станут лидеры ресторанного бизнеса страны. Главными темами в этом году станет импортозамещение, основные каналы продаж в современных условиях, а также новый Digital и SMM.
Помимо лекций и семинаров, на площадке будут организованы мастер-классы для шеф-поваров, сомелье и барист.