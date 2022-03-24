Совкомбанк присоединится к госпрограмме поддержки трудоустройства безработных

Совкомбанк станет участником госпрограммы для стимулирования трудоустройства безработных

Совкомбанк станет участником программы господдержки компаний и индивидуальных предпринимателей для стимулирования трудоустройства безработных граждан. Об этом говорится в сообщении банка. Программа реализуется с 2021 года в рамках постановления правительства РФ и нацелена на поддержку юридических лиц в найме безработных, которые зарегистрированы в службе занятости.

В настоящее время в группе компаний Совкомбанка работает свыше 23 тысяч сотрудников, география деятельности компаний группы насчитывает 78 регионов России. С конца февраля 2022 года Банк принял на работу более 300 новых сотрудников. На текущий момент остаются вакантными свыше 1 000 позиций в Банке и компаниях группы по разным направлениям бизнеса, включая розничный и корпоративный бизнес, ИТ-направления и другие.

Участие в государственной программе, а также активный поиск кадров на открытом рынке, позволит закрыть наиболее востребованные вакансии.

По данным сервиса HeadHunter, Совкомбанк занимает 7-е место среди банков в рейтинге лучших работодателей России за 2021 год. В 2022 году аналитический центр «БизнесДром» актуализировал ПАО «Совкомбанк» рейтинг привлекательности работодателя на уровне А.hr «Очень высокий уровень привлекательности». Компания «Совкомбанк Технологии», входящая в Группу, признана одним из ТОП-3 лучших ИТ-работодателей России 2021 года, по данным сервиса Хабр Карьера.

Банк остается активным и надежным участником российского рынка труда, сохраняет все социальные программы для поддержки своих сотрудников, включая услуги ДМС, льготные программы ипотечного и автокредитования, рефинансирование кредитов, специальные условия по всем видам страхования, а также софинансирование стоимости обучения, в том числе английскому языку, фитнес-услуг и даже отдыха.

