В Киргизии обнаружили два контрабандных вертолета из Таджикистана

В бишкекском аэропорту «Манас» обнаружили два контрабандных вертолета из Таджикистана

В бишкекском аэропорту «Манас» обнаружили факт контрабанды двух вертолетов из Таджикистана. Об этом сообщает Central Asia со ссылкой на Таможенную службу Киргизии.

«На таможенную территорию ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в Кыргызской Республике 17 августа 2021 года из города Душанбе Республики Таджикистан прибыли вертолеты МИ-8, МТВ-1, — рассказали в таможне. — В отношении указанных вертолетов с момента прибытия какие-либо таможенные операции не производились».

Стоимость товара составляет 640 тысяч долларов, материалы переданы в генеральную прокуратуру.

В начали марта в Калининградской области депутата областной Думы Ивана Грибова и еще четверых человек задержали по подозрению в контрабанде сигарет в Европейский Союз.