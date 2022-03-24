Чистая прибыль МегаФона выросла в четвертом квартале более чем в 7 раз

Показатель чистой прибыли компании по итогам квартала составил 32,5 миллиарда рублей

Чистая прибыль МегаФона в четвертом квартале выросла на 639,6 процента и составила 32,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении оператора мобильной связи, опубликовавшего финансовые результаты. Значительное влияние на показатель чистой прибыли оказала сделка по передаче активов АО «Первая Башенная Компания» независимому оператору в конце 2021 года.

По итогам четвертого квартала 2021 года выручка МегаФона выросла на 10,9 процента и составила 97,1 миллиарда рублей.

Сервисная выручка компании за отчетный период увеличилась на 7,4 процента, до 84 миллиарда рублей. Основными драйверами роста в МегаФоне назвали увеличение количества пользователей мобильной передачи данных, контент-услуги, в том числе группы START, ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы Big Data.

Чистый долг компании сократился за квартал на 41,6 миллиарда рублей, до 244,6 миллиарда рублей.

Объемы продаж оборудования и аксессуаров выросли на 40,1 процента, до 13,1 миллиарда рублей. В четвертом квартале наблюдали рост активности покупателей, особенно в предновогодний период. В частности, росли продажи дорогих смартфонов.

Абонентская база МегаФона в России за указанный период выросла на 5,7 процента, до 74,4 миллиона. В компании такой рост связывают с предложением актуальных условий и опций в основной тарифной линейке «Без переплат».

Показатель OIBDA в четвертом квартале снизился на 4,5 процента, но по итогам 2021 года сохранился на прежнем уровне и составил 147,7 миллиарда рублей. Рентабельность OIBDA сократилась на 5,8 процентных пункта, до 35,7 процента. Среди основных факторов, оказавших влияние на этот показатель, - рост менее маржинальных продаж - оборудования и аксессуаров, увеличение затрат на персонал, аренду и коммунальные расходы в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы компании.

